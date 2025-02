Lors d’une récente interview sur le podcast Afrobeats, la star de la musique ougandaise Bebe Cool a tenu à clarifier son rôle dans l’arrestation controversée des superstars nigérianes Tems et Omah Lay. L’artiste a affirmé n’avoir joué aucun rôle dans cette affaire, accusant Internet d’avoir propagé un faux récit.

Retour sur l’affaire Tems et Omah Lay en Ouganda

En 2020, Tems et Omah Lay ont été arrêtés en Ouganda et poursuivis par la police pour violation des protocoles COVID-19. Invités à se produire dans le pays, les artistes nigérians ont été accusés d’avoir participé à un événement qui dépassait la limite autorisée de spectateurs. Les images des deux chanteurs menottés avaient alors enflammé les réseaux sociaux, suscitant la colère des internautes nigérians. Beaucoup avaient pointé du doigt Bebe Cool, qui s’était auparavant opposé à la venue des artistes nigérians, dénonçant un manque de considération pour les talents locaux.

Bebe Cool se défend : « J’ai aidé à leur libération »

Lors de son entretien, Bebe Cool a expliqué qu’il avait tenté d’aider Tems et Omah Lay après avoir appris leur arrestation : « Je suis allé au commissariat pour comprendre la situation. J’ai parlé aux managers et au chef de la police, et je leur ai demandé pourquoi ils avaient arrêté ces artistes. » L’artiste a précisé que la responsabilité de cette infraction incombait au promoteur du concert, qui n’avait pas respecté la restriction de 200 personnes imposée par les autorités.

Bebe Cool a ajouté que des stars nigérianes comme Davido et Wizkid l’avaient appelé pour demander des explications. Il a affirmé avoir rédigé une lettre au bureau du procureur pour plaider en faveur de leur libération, mais a été confronté aux lourdeurs administratives. Finalement, après avoir échangé avec des hauts responsables, il a réussi à obtenir la libération de Tems et Omah Lay.

Un épisode marquant pour les artistes nigérians

Tems a décrit cet épisode comme traumatisant, tandis que de nombreux artistes nigérians ont pris la parole sur les réseaux sociaux pour exiger la libération des deux chanteurs. De son côté, Omah Lay a transformé cette expérience en musique, en sortant le hit « Goldy », devenu un véritable succès après cette épreuve.