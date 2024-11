Le Bénin prévoit de rembourser une partie de sa dette en 2025. Le pays compte avancer plus de 700 milliards de francs CFA à partager entre les différents créanciers.

Combien le Bénin compte rembourser en 2025 et quelle est la situation de sa dette ?

En 2025, l’État béninois prévoit le remboursement partiel de sa dette auprès des partenaires au développement et des opérateurs économiques à hauteur de 772,486 milliards de FCFA. En détail, le Bénin va décaisser 396,803 milliards FCFA pour Amortissement Obligations du Trésor ; 191,511 milliards FCFA pour Amortissement emprunts extérieurs ; 56,600 milliards FCFA pour Amortissement Emprunt BEI ; 42,589 milliards FCFA pour Amortissement Bons du Trésor ; 40,125 milliards FCFA pour Amortissement Prêts BIDC ; 25,000 milliards FCFA pour Variations instances de paiement ; 12,000 milliards FCFA pour Prêts et avances et en fin 7,848 milliards FCFA pour Amortissement des dettes contractées auprès des banques locales.

Source : DGB, septembre 2024

Au Bénin, les emprunts contractés auprès des créanciers multilatéraux constituent la principale source de financement extérieur de l’Etat. Selon les informations compilées par AFRIQUE SUR 7 grâce au document de stratégie d’endettement de l’Etat béninois (Septembre 2024), « la dette multilatérale représente 51,7% de l’encours de la dette extérieure ». Le reste de la dette est constitué de 41 % de dette commerciale et 7,3 % de dette bilatérale.

A fin 2024, la dette publique du Bénin est estimée à 6 968 937,1 milliards FCFA pour 5 026 153,2 milliards FCFA (38,7 % du PIB) de dette extérieure et 1 942 783,9 milliards FCFA (15,0 % du PIB) de dette intérieure. Pour la même période, la dette publique représente 53,7 % du Produit intérieur brut (PIB), selon la Caisse Autonome de Gestion de la Dette (CAGD).

Risque de taux d’intérêt et fluctuations du taux de change

L’analyse des données fournies par la CAGD permettent de dire que la quasi-totalité (97,6%) de la dette publique est contractée à des taux d’intérêt fixes. Cela signifie que des augmentations soudaines des taux variables n’auront qu’un impact limité sur les coûts de remboursement de la dette.

On note que seule une petite partie (26,5%) de la dette est exposée aux fluctuations des taux de change. Ainsi, une baisse inattendue du FCFA n’aura donc qu’un impact modéré sur le service de la dette. Cependant, la part importante de la dette libellée en devises (72,1%) pourrait poser problème en cas de tensions sur les marchés financiers internationaux et de difficultés à se refinancer.

Le Bénin prévoit de nouveaux emprunts en 2025

Dans le projet de loi de finance gestion 2025, il est indiqué que pour combler le déficit prévu, « le Gouvernement empruntera une somme de 1 183,622 milliards de FCFA auprès des banques locales et des partenaires extérieurs ». Ce montant est réparti comme suit, selon les sources de financement :

493 142 milliards FCFA : Emprunts auprès des banques en FCFA ;

45 962 milliards FCFA : Prêts BOAD ;

417 774 milliards FCFA : Financement extérieur (prêts projets et programmes) ;

30 843 milliards FCFA : Remboursement de prêts et d’avance du Trésor ;

115 300 milliards FCFA : Prêts rétrocédés ;

52 000 milliards FCFA : Tirages FMI ;

23 189 milliards FCFA : Bons du Trésor ;

5 412 milliards FCFA : Obligations du Trésor.