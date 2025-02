C’est historique ! Le clip de « Djadja », sorti en 2018, a franchi le cap du milliard de vues sur YouTube ce dimanche 23 février, faisant d’Aya Nakamura la plus jeune artiste franco-malienne à atteindre ce record.

Incroyable exploit ! Aya Nakamura devient la plus jeune artiste franco-malienne à atteindre 1 milliard de vues sur YouTube

Une consécration pour la chanteuse, dont le tube emblématique rejoint désormais les rares morceaux francophones ayant dépassé cette barre symbolique. Avant elle, seuls « Dernière Danse » d’Indila, « Papaoutai » de Stromae et « Ego » de Willy William avaient accompli cet exploit.

À 29 ans, Aya Nakamura devient ainsi : la plus jeune artiste française à dépasser le milliard de vues sur YouTube, l’artiste francophone ayant atteint ce cap le plus rapidement (en six ans, contre dix ans pour « Dernière Danse ») et la première chanteuse d’origine africaine (Aya Nakamura est franco-malienne) à réaliser cet exploit.

Un succès planétaire

Extrait de son deuxième album, « Nakamura », « Djadja » est le morceau qui a propulsé la chanteuse au sommet. Véritable phénomène en France, la chanson a également conquis l’international, appréciée par des stars comme Madonna et Rihanna. Pourtant, lors de son enregistrement en studio, rien ne laissait présager un tel triomphe, comme l’avait confié Aya Nakamura à BFMTV en 2021 : « Je ne me suis pas dit automatiquement que ça allait être le tube de l’année, qu’il allait tourner partout dans le monde, que plein de stars danseraient dessus, etc. Je me suis simplement dit que le son était cool, que je l’aimais bien, que je voulais en faire un clip et qu’on verrait ce que ça donnerait. »

Une artiste française incontournable à l’international

Grâce à « Djadja », mais aussi aux nombreux singles qui ont suivi, Aya Nakamura est aujourd’hui l’une des artistes françaises les plus exportées au monde. Récemment, elle a dévoilé son nouveau titre « Chimiyé », et continue d’enchaîner les performances prestigieuses :

Elle a interprété « Djadja » lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 .

lors de la . En 2022, Alicia Keys l’a invitée sur scène lors de son concert à Paris pour un duo exceptionnel.

Avec cette nouvelle consécration sur YouTube, Aya Nakamura inscrit encore un peu plus son nom dans l’histoire de la musique francophone.