Depuis les années 2000, la cérémonie des CAF Awards, plus connus sous le nom de Ballon d’or africain créée dans les années 70 et qui récompense chaque année le meilleur joueur africain évoluant dans un club professionnel, a pris une nouvelle tournure. Ce trophée prestigieux a vu défiler de nombreuses stars du football africain qui ont su rester en haut de l’échelle pendant plusieurs années de leur carrière. Retour sur les podiums de ces dernières années pour retracer l’histoire de cette récompense emblématique.

Le podium des légendes au Ballon d’or africain de 2002 à 2024

Ce tableau met en évidence la domination de certains joueurs et de certaines nations. Le légendaire camerounais Samuel Eto’o et le milieu ivoirien Yaya Touré avec leurs quatre sacres, sont les joueurs les plus titrés de l’histoire du Ballon d’Or africain. Les joueurs camerounais et ivoiriens ont longtemps trusté les premières places du podium, avant de voir émerger de nouvelles générations de talents. Ainsi, depuis 2002, la concurrence a toujours été rude chaque année avec un podium du Ballon d’or africain très disputé.

Le trio finaliste du Ballon d’or africain de chaque année est constitué des joueurs les plus talentueux qui ont été au top de leur niveau aussi bien en club qu’en sélection nationale.

Une édition 2024 exceptionnelle

L’édition 2024 du Ballon d’Or africain a été particulièrement disputée. Tellement les étaient serrés, que les organisateurs ont décidé de ne pas départager les cinq finalistes sur le podium. Ademola Lookman, l’attaquant nigérian, a finalement été désigné vainqueur lors de la grande cérémonie des CAF Awards 2024, mais les autres prétendants, Simon Adingra (Côte d’Ivoire), Achraf Hakimi (Maroc), Serhou Guirassy (Guinée) et Ronwen Williams (Afrique du Sud), ont tous brillé cette année.

Aussi, mis à part le gagnant, le rang occupé par chacun des quatre autres joueurs en compétition pour ce titre n’est pas encore dévoilé par la Confédération africaine de football (CAF).

2002

1er : El Hadji Diouf (Sénégal)

2e : Pape Bouba Diop (Sénégal)

3e : Mido (Egypte)

2003

1er : Samuel Eto’o (Cameroun)

2e : Didier Drogba (Côte d’Ivoire)

3e : Jay Jay Okocha (Nigeria)

2004

1er : Samuel Eto’o (Cameroun)

2e : Didier Drogba (Côte d’Ivoire)

3e : Jay Jay Okocha (Nigeria)

2005

1er : Samuel Eto’o (Cameroun)

2e : Didier Drogba (Côte d’Ivoire)

3e : Mickaël Essien (Ghana)

2006

1er : Didier Drogba (Côte d’Ivoire)

2e : Samuel Eto’o (Cameroun)

3e : Mickaël Essien (Ghana)

2007

1er : Frédéric Omar Kanouté (Mali)

2e : Mickaël Essien (Ghana)

3e : Didier Drogba (Côte d’Ivoire)

2008

1er : Emmanuel Adebayor (Togo)

2e : Mohamed Aboutrika (Egypte)

3e : Mickaël Essien (Ghana)

2009

1er : Didier Drogba (Côte d’Ivoire)

2e : Samuel Eto’o (Cameroun)

3e : Mickaël Essien (Ghana)

2010

1er : Samuel Eto’o (Cameroun)

2e : Asamoah Gyan (Ghana)

3e : Didier Drogba (Côte d’Ivoire)

2011

1er : Yaya Touré (Côte d’Ivoire)

2e : Seydou Keita (Mali)

3e : André Ayew (Ghana)

2012

1er : Yaya Touré (Côte d’Ivoire)

2e : Didier Drogba (Côte d’Ivoire)

3e : Alexandre Song (Cameroun)

2013

1er : Yaya Touré (Côte d’Ivoire)

2e : John Obi Mikel (Nigeria)

3e : Didier Drogba (Côte d’Ivoire)

2014

1er : Yaya Touré (Côte d’Ivoire)

2e : Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon)

3e : Vincent Enyeama (Nigeria)

2015

1er : Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon)

2e : Yaya Touré (Côte d’Ivoire)

3e : André Ayew (Ghana)

2016

1er : Riyad Mahrez (Algérie)

2e : Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon)

3e : Sadio Mané (Sénégal)

2017

1er : Mohamed Salah (Egypte)

2e : Sadio Mané (Sénégal)

3e : Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon)

2018

1er : Mohamed Salah (Egypte)

2e : Sadio Mané (Sénégal)

3e : Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon)

2019

1er : Sadio Mané (Sénégal)

2e : Mohamed Salah (Egypte)

3e : Riyad Mahrez (Algérie)

2022

1er : Sadio Mané (Sénégal)

2e : Mohamed Salah (Egypte)

3e : Edouard Mendy (Sénégal)

2023

1er : Victor Osimhen (Nigeria)

2e : Achraf Hakimi (Maroc)

3e : Mohamed Salah (Egypte)

2024

1er : Ademola Lookman (Nigeria)

2e : —

3e : —