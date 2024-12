Les CAF Awards 2024 ont été l’occasion d’une rencontre inattendue entre Simon Adingra et la légende Samuel Eto’o, deux générations de footballeurs africains. Le jeune prodige ivoirien, a été filmé en pleine conversation avec l’ancien attaquant camerounais.

CAF Awards : les coulisses d’une rencontre entre Simon Adingra et Samuel Eto’o

Cette séquence a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, suscitant de nombreuses réactions. On y voit le président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), entouré d’une aura de mystère, échanger quelques mots avec le jeune ailier de Brighton, Simon Adingra. Bien que le contenu exact de leur conversation reste inconnu, les images montrent une complicité évidente entre les deux hommes.

Outre Samuel Eto’o, Simon Adingra a également eu la chance de bénéficier des conseils de Claude Makelele, l’ancien milieu de terrain français d’origine congolaise. Le vice-champion du monde 2006 a notamment insisté sur l’importance de préserver son physique et d’éviter les contacts inutiles sur le terrain. « Tu as un talent, mais fais en sorte de regarder les vidéos des anciens pour voir comment ils se positionnaient », a-t-il conseillé au jeune Ivoirien.

Agé de 22 ans seulement, Simon Adingra est considéré comme l’un des plus grands espoirs du football africain. Après avoir été formé au Bénin puis à l’académie Right to Dream au Ghana, il a rejoint Brighton & Hove Albion en 2022. Malgré la concurrence, il s’est imposé comme un élément important de l’effectif des Seagulls.

La rencontre entre Samuel Eto’o et Simon Adingra est un symbole fort pour la jeunesse africaine. Elle montre que les anciens joueurs sont prêts à transmettre leur expérience aux nouvelles générations. C’est également une preuve que le football africain est en pleine croissance et que de nouveaux talents émergent régulièrement.