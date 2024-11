En prélude à la rentrée solennelle du barreau de Guinée, prévue le 15 novembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats a lancé deux journées de renforcement de capacités, du 13 au 16 novembre. Les travaux ont débuté ce mercredi à Conakry, sous le thème : « Le droit comme instrument de sécurité des personnes et des entreprises ».

Guinée : les avocats se mobilisent pour renforcer leurs compétences et échanger sur leur profession

Cette session a réuni des avocats de la sous-région et d’Europe, notamment de Guinée, du Niger, de Côte d’Ivoire, du Gabon, du Burkina Faso et de France. Durant ces journées d’échanges, les avocats aborderont divers sujets liés à leur profession, dans le but d’améliorer la qualité des services juridiques en Guinée, tout en respectant les règles d’éthique et de déontologie. Cette rencontre vise également à sensibiliser les jeunes avocats et les étudiants en droit sur les enjeux et les défis de la profession.

Lors de l’ouverture, Me Abdoul Kabélé Camara, président du comité d’organisation, a rappelé l’importance de cet événement, soulignant qu’il s’agit d’un moment privilégié pour renouveler l’engagement des avocats envers la défense des droits fondamentaux et la justice. Selon lui, cette session est une opportunité pour les avocats de se rappeler pourquoi ils ont choisi cette profession exigeante : défendre l’équité et être la voix de ceux qui sont réduits au silence par l’injustice.

« Notre profession est bien plus qu’un simple métier. C’est une vocation, un appel à mettre nos connaissances, notre énergie et notre intégrité au service de la vérité et de la justice. Chaque fois que nous endossons notre robe, nous devenons le reflet de l’espoir de ceux qui, souvent, n’ont plus que nous pour les défendre. », a-t-il déclaré. Me Camara a également souligné l’importance de la formation continue, inscrite dans la loi guinéenne, comme une garantie de compétence et d’adaptabilité pour les avocats face aux évolutions du droit.

Des thématiques pertinentes au cœur des échanges

Le bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Guinée, Me Mamadou Diop Souaré, a affirmé que l’objectif de cette formation est de doter les avocats de compétences nécessaires pour relever les défis de leur métier. Il a ajouté que cette session permet de combiner l’utile à l’agréable en abordant des thèmes variés comme la déontologie, la fiscalité minière, les sûretés bancaires, les innovations en droit d’exécution, et les instruments de protection des droits humains.

Soutien des autorités

Irène Hadjimaliss, secrétaire générale du ministère de la Justice et représentante du ministre Yaya Khairaba Kaba, a salué cette initiative, en insistant sur le rôle central du droit dans la sécurité des personnes et le développement économique. Elle a déclaré que le thème de cette formation témoigne de l’importance accordée au droit dans l’organisation et la stabilité de la société guinéenne.

Fodé TOURE (Correspondant AFRIQUE SUR 7 à Conakry)