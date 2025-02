Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience vendredi dernier Khaby Lame, la star mondiale des réseaux sociaux, récemment nommée ambassadeur de bonne volonté de l’UNICEF.

Sénégal : Khaby Lame échange avec le président Bassirou Diomaye Faye sur les droits des enfants

Accompagné des responsables régionaux et nationaux de l’UNICEF, Khaby Lame d’origine sénégalaise a présenté ses priorités pour la défense des droits des enfants, avec un accent particulier sur l’éducation et le bien-être des plus jeunes. Lors de cet entretien, le président Bassirou Diomaye Faye a salué l’engagement de Khaby Lame et a mis en avant son attachement profond au Sénégal, son pays d’origine.

« J’ai eu le plaisir de recevoir Khaby Lame, icône mondiale, illustre fils du Sénégal et Ambassadeur de l’UNICEF pour la cause des enfants, en compagnie des directeurs des bureaux pays et régional de l’UNICEF. Son engagement en faveur de l’enfance et son attachement indéfectible à son pays natal sont une source de fierté. Soutenir l’enfant, c’est investir dans l’avenir de notre nation. Le Sénégal continuera à œuvrer pour la protection et l’épanouissement de tous ses enfants. », a écrit le chef de l’État sur ses réseaux sociaux.