Au Bénin, le ministère des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle vient d’annoncer la date du test de sélection des Aspirants au Métier d’Enseignant (AME). Ce test, visant à renforcer les bases des futurs enseignants, se déroulera le samedi 5 octobre 2024.



Bénin – test AME: voici comment consulter son centre et sa salle d’examen



À partir du samedi 28 septembre 2024, les candidats pourront consulter les listes d’affectation sur la plateforme https://officebac.educmaster.bj ou se rendre dans les Directions Départementales des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle. Ces listes indiqueront le centre d’examen, la salle et le numéro de table de chaque candidat.



En effet, les disciples concernés pour ce test sont suivantes : Français, Mathématiques, Physique-Chimie-Technologie, Philosophie, Allemand, Espagnol, Economie, Education Physique et Sportive, Economie Familiale et Sociale, Histoire-Géographie et Anglais.



Selon le chronogramme, les candidats seront évalués dans deux matières notamment, une épreuve de culture générale et une épreuve de spécialité adaptée au niveau de formation de chaque candidat ( niveau premier cycle secondaire pour les titulaires de DUES, DUEL, licence et de BAPES, niveau second cycle secondaire pour les titulaires de maîtrise, master et CAPES). Par ailleurs, le ministre informe les candidats que l’admission au test ne garantit pas automatiquement un redéploiement.