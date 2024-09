Le gouvernement béninois a tenu son tradition Conseil des ministres ce mercredi 25 septembre 2024. Retrouvez ci-dessous le compte-rendu en quatre points importants.

Bénin : les points clés du Conseil des ministres du mercredi 25 septembre 2024

Les mesures normatives

Des décrets ont été adoptés pour modifier les statuts de l’Agence nationale de l’Alimentation et de la Nutrition, ainsi que ceux de l’Agence béninoise de Sécurité sanitaire des Aliments. Le décret de 2009 créant le Conseil de l’Alimentation et de la Nutrition a également été abrogé.

Les communications

Gestion des ressources en eau : le gouvernement a signé un contrat pour élaborer le Schéma directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Mono-Couffo et pour actualiser celui du bassin de l’Ouémé. Ces schémas directeurs sont nécessaires pour une gestion plus efficace des ressources en eau et permettront la création d’une agence nationale des bassins hydrographiques.

Travaux de forages pour l’eau potable : 177 forages destinés à l’approvisionnement en eau potable dans les départements du Borgou, de l’Atacora et de la Donga seront réalisés. Ces projets visent à améliorer l’accès à l’eau potable en milieu rural et devraient être finalisés dans un délai de 10 mois.

Coûts des logements sociaux : Le Conseil des ministres a approuvé les coûts de cession des logements sociaux, permettant ainsi de démarrer les opérations de vente au dernier trimestre 2024.

Rencontres internationales

Le Conseil des ministres a autorisé la participation du Bénin à plusieurs événements internationaux : la 44ème Journée mondiale de l’Alimentation et la 28ème édition du TELEFOOD en octobre 2024 à Za-Kpota ; l’Assemblée générale du Réseau international des Organismes de Bassin en octobre à Bordeaux ; la 47ème session de la Commission mixte FAO/OMS du Codex Alimentarius en novembre à Genève.

Les nominations

Deux nominations ont été prononcées à la Présidence de la République :

Chef du Cabinet du Haut-Commissaire à la Prévention de la Corruption : M. Wassi GAFAROU ;

Secrétaire général du Haut-Commissariat à la Prévention de la Corruption : M. Olivier-Charles ATTINDEHOU.