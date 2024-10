Le général François Kouyami n’est plus. L’annonce de sa mort a été faite par le Président de la Fédération Béninoise de Taekwondo, le Docteur Jules Victorien Dossa Kougblenou, ce jeudi 17 octobre 2024. Le défunt est un ancien Président de la Fédération Béninoise de Taekwondo, ancien ministre et ancien Directeur de la Gendarmerie. Son décès est survenu ce jeudi en France.

Bénin : décès du général François Kouyami, ancien président de la FBT

Le Général François Kouyami a marqué de son empreinte le monde sportif béninois, en particulier le Taekwondo, discipline dans laquelle il s’était engagé avec passion. En plus de son rôle dans le sport, il a également servi son pays avec diligence en tant que ministre et Directeur de la Gendarmerie, laissant derrière lui l’image d’un homme de conviction et de rigueur.

Dans ce moment de douleur, le Docteur Jules Victorien Dossa Kougblenou et le Comité Exécutif de la Fédération Béninoise de Taekwondo expriment leur profonde compassion à toute la famille biologique du défunt. Ils adressent également leurs condoléances à l’ensemble du monde sportif béninois et plus particulièrement à la grande famille du Taekwondo, dont le Général Kouyami était un membre éminent.