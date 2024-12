Au Bénin, la société de transport de personnes Gozem est sommée de régulariser ses activités. Dans une démarche visant à assainir le secteur du transport, Jacques Ayadji, Directeur des Transports terrestres et aériens, a invité l’entreprise à se conformer à la réglementation en vigueur.

Bénin : Jacques Ayadji exige la mise en conformité de Gozem

Dans un courrier adressé à la direction de Gozem, Jacques Ayadji a dénoncé le fait que l’entreprise mène ses opérations sans autorisation officielle. « Il m’a été donné de constater que des véhicules immatriculés au Bénin et arborant des affiches de GOZEM effectuent le transport de personnes à travers les villes de Cotonou et environs, sans accomplir les formalités de demande d’autorisation au Ministère du Cadre de Vie et des Transports en charge du Développement Durable », a-t-il écrit.

La société est ainsi invitée à initier une demande d’autorisation via la plateforme SYGFR dans un délai de deux mois, à compter de la date de signature de la lettre officielle. Cette mesure vise à encadrer l’activité de transport et à garantir que toutes les entreprises opérant dans le secteur respectent les normes en vigueur.

Dans le cadre de cette même opération d’assainissement, Jacques Ayadji a également ordonné la suspension immédiate des activités de la plateforme Yango, accusée « d’exercice illégal ». La décision reflète la volonté des autorités béninoises de structurer le secteur du transport de personnes, tout en imposant des règles strictes aux acteurs qui y opèrent.