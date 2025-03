Le football béninois est en deuil. Idrissou Moutari, entraîneur des Requins FC et figure emblématique du sport national, s’est éteint le 5 mars 2025. Son décès, survenu des suites de complications cardiaques et respiratoires, a plongé le monde du sport dans une profonde tristesse. Ancien coach des Buffles FC, son héritage perdure.

Idrissou Moutari : un parcours d’exception

Idrissou Moutari, d’origine togolaise, a marqué de son empreinte le football béninois. Son passage dans des clubs prestigieux comme les Buffles FC, l’ASPAC et le Dynamo FC d’Abomey a mis en lumière son engagement et sa rigueur. Il a contribué au développement de ces équipes, forgeant sa réputation d’entraîneur exigeant et bienveillant. Il savait alterner discipline et bienveillance. « Son influence s’étend bien au-delà des terrains et marque durablement les carrières de ceux qui ont eu la chance de travailler à ses côtés ». Son rôle de mentor a façonné les carrières de nombreux joueurs. « Idrissou Moutari était reconnu non seulement pour ses compétences techniques, mais aussi pour son rôle de mentor ». Son influence dépasse les terrains. Il a laissé une marque indélébile dans le cœur de ceux qui ont croisé son chemin.

Un homme de cœur

Au-delà de sa carrière d’entraîneur, Idrissou Moutari était un père aimant et dévoué. Son fils aîné, Idrissou Abd Al Ghani, témoigne de l’amour et du soutien constant de son père. Il veillait à ce que ses enfants ne manquent de rien et les encourageait à exceller. « Son exigence et son amour pour sa famille résonnent avec la même intensité que son engagement sur les terrains ». Son départ laisse un vide immense dans le football béninois. Sur les réseaux sociaux, les hommages affluent. « L’influence de l’ancien coach sur le football béninois et ses enseignements continueront d’inspirer joueurs et entraîneurs pour les années à venir ». Son souvenir restera gravé dans les mémoires.

Héritage et hommages

L’annonce de son décès a suscité une vive émotion dans le monde du football. Les réactions, nombreuses et émouvantes, témoignent de l’impact profond qu’il a eu sur les personnes qu’il a côtoyées. Les messages de condoléances affluent, saluant son professionnalisme, son humanité et son dévouement. « Son souvenir restera gravé dans les cœurs de ceux qui l’ont côtoyé ». Son héritage, riche et inspirant, continuera de guider les générations futures.