Au Bénin, un nouveau navire a accosté pour charger du pétrole brut nigérien sur la plateforme de Sèmè-Podji. C’est le cinquième depuis le démarrage de l’opération.

Bénin : un 5e chargement de pétrole brut nigérien en cours

Visiblement, les opérations se poursuivent sans relâcher. Le pipeline Bénin – Niger fonctionne désormais à plein régime, ce qui entraîne la présence presque continue des navires de chargement sur la plateforme de Sèmè-Podji ces derniers jours. Après le départ d’un quatrième navire il y a quelques jours à peine, un cinquième a accosté ce dimanche dans les eaux béninoises pour la même mission.

Ce cinquième navire, un pétrolier battant pavillon libérien et mesurant plus de 200 mètres, doit charger 130 000 tonnes de pétrole brut nigérien à destination de la Malaisie. Selon les informations, le chargement débutera ce lundi et le navire quittera les eaux béninoises mardi 22 octobre 2024.

À noter que, dans le cadre du transport du pétrole nigérien, les accords concernés que le Bénin percevra, pendant les dix premières années, un droit de transit fixé à 0,50 dollar par baril.

On peut définitivement affirmer que le Bénin et le Niger ont apaisé leurs différends concernant l’accord sur le transport du pétrole brut. Cela représente un signal fort en faveur d’une réouverture probable de la frontière terrestre entre les deux pays. Récemment, le Bénin et le Niger ont multiplié les échanges pour un règlement apaisé de leurs divergences.