Le prochain classement FIFA sera mis à jour le 24 novembre. Mais en attendant, des projections ont été faites après la récente trêve internationale. Ainsi, les Guépards du Bénin ont régressé de plusieurs points, que ce soit sur le plan continental que mondial.

Les Guépards du Bénin perdent des places dans le classement FIFA d’octobre

Dans le nouveau classement FIFA, une chute monumentale est possible pour les Guépards du Bénin. Selon les projections, les Guépards du Bénin perdent six points au plan mondial et trois au plan continental. En effet, de 89ᵉ place, le Bénin est passé à la 95ᵉ place au rang mondial. Pour ce qui est du plan continental, les poulains de Gernot Rohr sortent du top 20 et passent de la 18ᵉ position à la 21ᵉ.

Ces différentes régressions en projections dans le classement FIFA pourraient être assimilées à la défaite du Bénin face au Rwanda lors de la 4ᵉ journée des éliminatoires de la CAN 2025. Steve Mounié et ses collègues, qui ont battu le Rwanda 3-0 en Côte d’Ivoire lors de la manche aller, ont courbé l’échine en manche retour. Et pourtant, ce sont les Béninois qui ont ouvert le score avant que les Amavubi ne renversent le match (2-1).