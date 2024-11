Au Bénin, le gouvernement a annoncé la construction d’une officine de pharmacie publique dans la ville de Cotonou. Ce projet a été examiné lors du Conseil des ministres de ce mercredi, où il a reçu l’approbation des autorités pour la contractualisation de la maîtrise d’œuvre complète.

Cette initiative marque une étape importante dans le développement du secteur pharmaceutique public et s’inscrit dans la volonté du gouvernement d’améliorer la disponibilité et l’accessibilité des médicaments essentiels. La nouvelle officine publique sera conçue pour répondre aux besoins des habitants de Cotonou en matière de santé. Cette structure pharmaceutique va faciliter un accès plus direct et sécurisé à des produits pharmaceutiques de qualité.

Plus de détails à venir…