Dans un communiqué daté du 13 novembre 2024, le procureur de la République a confirmé l’interpellation de Stéphane Agbré, alias Apoutchou National, ainsi que de Fofana Abdoulaye et Akobé Leonel, connus sous le nom de Leonel PCS. Ces trois personnes ont été arrêtées à la suite de la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux où l’on voit Stéphane Agbré exhiber un sac contenant une importante quantité de billets de banque.

Côte d’Ivoire : des détails sur l’arrestation d’Apoutchou National et de Leonel PCS

Cette vidéo, rapidement devenue virale, a soulevé des interrogatoires au sein de l’opinion publique et des autorités judiciaires. Face à la polémique, les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer l’origine de ces fonds. Les enquêteurs soupçonnent en effet que cette somme pourrait être liée à des activités illégales, et plus spécifiquement au blanchiment d’argent.

Lors de son audition, l’influenceur a affirmé que l’argent appartenait à un jeune bookmaker ivoirien, amateur des paris sportifs qui serait en quête d’une nouvelle voiture. Pour une raison encore floue, ce dernier aurait confié cette importante somme à l’influenceur, qui s’est ensuite retrouvé au cœur d’une vidéo virale. Apoutchou National, Leonel PCS et le vendeur de véhicules ont été placés en garde à vue.

Pour mener à bien les enquêtes, le dossier a été confié à la Police économique et financière, en étroite collaboration avec la Direction de l’informatique et des traces technologiques. Ces entités spécialisées sont chargées d’analyser les transactions bancaires et l’activité numérique des suspects afin de retracer l’origine de l’argent. Dans le cadre de cette enquête, des perquisitions et des saisies d’éléments numériques pourraient être opérées pour approfondir les recherches.