Le Bénin dispose en son sein de plusieurs aéroports qui pourraient permettre à la population de voyager par vols, quelle que soit leur position géographique. En revanche, parmi ces aéroports qui sont au total au nombre de 10, un seul semble être fonctionnel. Il s’agit de celui de Cotonou, la capitale économique du pays.

Le Bénin ne jouit pas de l’infrastructure de ses aéroports

Au Bénin, les nombreux sites déclarés aéroports dans le pays sont peu utiles à la population. En effet, le pays dispose d’un site aéroportuaire dans presque tous les départements, mais ces derniers sont peu fonctionnels, notamment en 2025. En revanche, le seul fonctionnel rencontre des difficultés. Ces aéroports sont : Bembéréké, Cana, Cotonou, Djougou, Kandi, Natitingou, Parakou, Parakou Tourou, Porga, Savè.

Par contre, d’autres pays du continent sont confrontés à la non-fonctionnalité de leurs aéroports pour des raisons économiques, de vétusté, d’inefficacité et notamment de vieillissement des infrastructures. En effet, ces derniers ont été construits depuis des décennies et n’ont bénéficié d’aucune modernisation. Il y a également le manque de rentabilité, les conflits, l’instabilité politique et les conditions climatiques (inondations, brouillard), qui ont aggravé la situation, dissuadant compagnies aériennes et investisseurs, et isolant encore plus les régions concernées.

Top 10 des pays africains avec les aéroports les moins fonctionnels

Sierra Leone (8) L’Érythrée (10) Bénin (10) Ghana (11) Tunisie (14) Sénégal (19) Mauritanie (25) Niger (26) Côte d’Ivoire (29) Mali (30)

Pour remédier à ce problème, l’Association du transport aérien international (IATA) prévoit une forte croissance du secteur aérien en Afrique, avec un taux annuel proche de 5 % sur les deux prochaines décennies.