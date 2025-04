Le Bénin franchit une étape cruciale dans la modernisation de sa gestion publique. Le gouvernement a annoncé sa décision de digitaliser complètement le système des marchés publics. Cette initiative vise à apporter plus de simplicité, d’efficacité et de transparence dans les processus de commande publique. L’information a été rendue publique suite au Conseil des ministres du mercredi 9 avril 2025.

Vers une gestion publique modernisée

Le Bénin met l’accent sur la transformation numérique comme un levier essentiel de développement. Récemment, plusieurs réformes ont été entreprises par le gouvernement. Ces actions cherchent à optimiser la manière dont les marchés publics sont gérés grâce aux outils numériques. L’objectif principal est d’adopter un système entièrement dématérialisé pour la commande publique.

Pour concrétiser cette transition numérique, des ajustements réglementaires ont été nécessaires. Les textes qui encadrent les procédures de passation des marchés ont été modifiés et actualisés. Cette démarche vise à moderniser et à consolider la bonne gouvernance dans le secteur des marchés publics. Selon le compte rendu du Conseil des ministres, « Ce faisant, et au-delà de l’évolution technologique dont les avantages sont irréfutables, la digitalisation de la commande publique va générer d’importants gains et progrès profitables, tant pour les soumissionnaires que pour les autorités contractantes ».

Au cours des dernières années, le Bénin a placé la transformation numérique au centre de ses actions prioritaires. Le gouvernement a mis en œuvre des réformes significatives pour moderniser la gestion des marchés publics. L’adoption du système électronique « e-procurement » est un exemple concret de cette volonté. Ce système a pour but de simplifier les procédures administratives. Il doit aussi réduire les risques de corruption et accroître la transparence des opérations.

Les textes réglementaires ont subi une révision approfondie pour s’adapter à cette nouvelle approche. Des formations ont été dispensées aux différents acteurs impliqués dans les marchés publics. Un portail en ligne dédié aux marchés publics a été créé. Cette plateforme offre un accès facile aux appels d’offres et aux modalités de soumission pour les entreprises intéressées.

De plus, le gouvernement a initié d’autres réformes importantes pour améliorer la gestion des marchés publics. La révision des textes réglementaires existants en est une illustration claire. L’adoption de la loi sur le partenariat public-privé (PPP) constitue une autre avancée notable. La création d’institutions spécialisées comme la Direction nationale des marchés publics (DNMP) et la Commission nationale de régulation des marchés publics (CNRMP) renforce ce dispositif.

Toutes ces initiatives convergent vers un objectif commun : optimiser l’utilisation des fonds publics. Elles visent également à attirer davantage d’investisseurs étrangers au Bénin. Ces mesures cherchent à répondre aux défis persistants du système de la commande publique. Parmi ces défis figurent l’amélioration de la transparence et de l’intégrité des processus. Une gestion plus efficace des ressources publiques et une lutte accrue contre la corruption sont également des priorités.

Défis persistants et perspectives économiques

Malgré les progrès notables, des efforts supplémentaires sont nécessaires. L’amélioration du cadre juridique et institutionnel pour lutter contre la corruption reste une priorité. En 2024, le Bénin a obtenu un score de 45 sur 100 selon l’Indice de perception de la corruption. Ce résultat le place au 69e rang sur 180 pays. Il est important de noter une amélioration par rapport à 2023, où le Bénin avait obtenu un score de 43 sur 100.

Sur le plan économique, le Bénin affiche une croissance stable. Cela se produit malgré un contexte extérieur difficile, marqué notamment par la forte dépréciation du naira nigérian, selon les analyses du FMI. L’Institut national de la statistique et de la démographie (Instad) a indiqué que la croissance économique du Bénin s’est établie à 7,5% en 2024.