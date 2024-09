Au Sénégal, un groupe de pêcheurs a fait une macabre découverte au large de Dakar. À environ 48 kilomètres de la capitale, ils ont repéré une pirogue surchargée de corps sans vie.



Sénégal : une pirogue retrouvée avec de nombreux corps



Selon toute vraisemblance, il s’agit de l’embarcation qui avait quitté Mbour il y a deux mois, à destination de l’Espagne, et qui avait disparu avec plus de 150 personnes à bord. La Marine nationale a été dépêchée sur zone pour récupérer les corps et mener l’enquête.



En effet, cette découverte tragique vient confirmer les pires craintes. La disparition de cette pirogue avait suscité une vive émotion et une intense mobilisation. De nombreuses voix avaient alors dénoncé les dangers de la migration clandestine et réclamé des mesures pour protéger les vies humaines.



Partie du quartier de Teffes à Mbour le 7 août dernier, l’embarcation avait pour objectif d’atteindre les îles Canaries. La présence de femmes et d’enfants à bord reste à confirmer. Toutefois, les familles des disparus, rongées par l’angoisse et le désespoir, appellent à une aide pour retrouver leurs proches.



Pour rappel, après la disparition de telle pirogue, Moustapha Senghor, coordonnateur du Conseil Local de la Pêche Artisanale, aurait exprimé son impuissance face à cette situation dramatique. Cependant, il avait lancé un appel pressant aux autorités pour organiser des recherches et offrir une chance de survie aux migrants. En réalité, cette découverte témoigne encore une fois la situation critique de la migration clandestine au Sénégal.