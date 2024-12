L’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) pour le mois de novembre 2024 au Bénin a été rendu public par l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSTAD) ce 7 décembre 2024. À cet effet, une montée des prix des produits alimentaires a été observée. Comparativement au mois d’octobre, une hausse de 0,3 %, s’établissant à 111,0 contre 110,6, a été enregistrée.

Les raisons de cette hausse selon l’IHPC

La hausse de l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) au mois de novembre 2024 s’explique par la cherté de certains produits alimentaires sur le marché. Ces produits peuvent être regroupés en deux catégories. On distingue, dans la première catégorie, les produits alimentaires et boissons non alcoolisées. La deuxième est constituée du logement, de l’eau, du gaz, de l’électricité et des autres combustibles. La consommation élevée des produits de ces deux catégories justifie cette hausse.

Les chiffres affichent une hausse de +0,9 % pour les produits alimentaires et boissons non alcoolisées. À l’opposé, on observe une augmentation de +0,6 % en ce qui concerne le logement, l’eau, le gaz, l’électricité et les autres combustibles.

Dans la première catégorie, les poissons, avec +7,4 % (baisse de l’offre du produit sur les marchés), et les huiles, avec +5,2 % (hausse des prix de l’huile de palme et de l’huile de coton), ont largement contribué à cette augmentation au niveau de l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC). Pour la deuxième catégorie, les combustibles solides et autres affichent un taux de +1,7 %, en raison de la baisse de l’offre de bois de chauffe sur les marchés.

Les légumes, situation atténuante sur le marché selon l’IHPC

Bien que certains produits aient connu une augmentation sur le marché, d’autres ont suivi une tendance inverse. Selon l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) pour le mois de novembre 2024, les légumes frais (fruits ou racines) affichent un taux de -3,6 %. Cette baisse est liée à la saison des aubergines, du gombo frais, des concombres et des poivrons frais.

En variation mensuelle, les prix des produits importés et ceux des produits locaux ont enregistré une augmentation de 0,1 % et de 0,5 % respectivement. Cependant, en glissement annuel, les prix des produits importés sont restés stables, tandis que ceux des produits locaux ont connu une hausse générale de 0,8 %.

Enfin, le taux d’inflation national pour le mois de novembre 2024 s’est établi à +1,2 %.