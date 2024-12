Biaou Ayodélé Faleti, alias Faleti, écope de 10 ans de prison ferme. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a rendu son verdict ce lundi 9 décembre 2024. Reconnu coupable d’atteinte à la sûreté de l’État, il a comparu devant le tribunal avec son coaccusé.

Bénin : la Criet condamne Faleti à 10 ans de prison fermes

Pour atteinte à la sûreté de l’Etat, ce général autoproclamé écope 10 ans de prison et son coaccusé, également impliqué dans les mêmes faits, a été condamné à 58 mois de prison ferme. Les événements remontent à 2019 et 2020, lors des violences électorales, lorsque Biaou Ayodélé et ses complices avaient orchestré une série de troubles sur la route inter-État de Savè.

Ils avaient paralysé la circulation des personnes et des biens. Cette rébellion avait provoqué une crise, marquée par des affrontements ayant entraîné des pertes en vies humaines et de nombreux blessés graves.