Le Bénin vient de recevoir un coup de pouce financier de l’OFID, destiné à renforcer la production maraîchère dans 27 communes. L’annonce a été faite lors des Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Washington en octobre 2024.



Bénin : le maraîchage prend son envol grâce à un financement international



L’OFID a annoncé une contribution de 26 millions de dollars, soit 15,6 milliards FCFA, destinée à étendre le projet à 27 communes béninoises. En effet, ce financement permettra d’améliorer les conditions de production, d’accroître les revenus des producteurs. Grâce à ce projet, les maraîchers béninois bénéficieront de formations, d’équipements modernes et d’un meilleur accès aux marchés.



À cet effet, ces améliorations permettront d’augmenter la production de légumes, d’en diversifier les variétés et d’améliorer leur qualité. Aussi, les consommateurs pourront ainsi profiter de produits frais, locaux et respectueux de l’environnement, tout en soutenant l’économie locale.



Pour rappel, les communes bénéficiaires de cette aide internationale sont : Karimama, Malanville, Banikoara, Kandi, Péhunco, Parakou, Tchaourou, N’Dali, Nikki, Pèrèrè, Ouaké, Djougou, Ouèssè, Bantè, Glazoué, Dassa, Aplahoué, Toviklin, Bopa, Houéyogbé, Bohicon, Agbangnizoun, Toffo, Allada, Kpomassè, Sô-Ava et Akpro-Missérété. La zone de couverture du projet s’étend sur une superficie globale de 18 109 km² et abrite plus de 5,8 millions d’habitants.