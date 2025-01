Au Bénin, une attaque terroriste a coûté la vie à plusieurs membres des forces armées dans la région sensible du triple point entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Cet acte de violence, d’une rare intensité, a suscité une vive réaction de l’Union africaine (UA) à travers son Président de la Commission.

Bénin : l’Union africaine condamne une attaque meurtrière au triple point avec le Niger et le Burkina Faso

Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l’Union africaine « condamne fermement les attaques terroristes perpétrées le 8 janvier contre les forces armées béninoise au nord du pays ». Il présente ses condoléances aux familles des militaires tombés, au gouvernement et à tout le peuple.

Selon les premières informations disponibles, cette attaque a fait au moins 28 morts parmi les militaires. Le poste ciblé, considéré comme l’un des plus stratégiques dans le cadre de l’opération MIRADOR visant à contrer les djihadistes, a été violemment pris d’assaut.

L’attaque a été revendiquée par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda. Dans leur communiqué, ils évoquent un bilan plus lourd de plus de 30 militaires tués. Cependant, des sources sécuritaires béninoises confirment pour le moment un total de 28 pertes humaines.

Une réponse militaire en préparation

Face à cette agression, l’armée béninoise ne compte pas rester passive. Selon des sources proches du commandement militaire, des mesures sont en cours pour réorganiser les forces déployées dans la région. Une riposte proportionnée est en préparation, et le dispositif sécuritaire sera renforcé pour dissuader toute nouvelle incursion terroriste.