La Côte d’Ivoire se positionne une fois de plus comme un acteur majeur de l’innovation en Afrique. Du 6 au 7 février 2025, Abidjan abritera la première édition du Forum Intech Santé. Cet événement est initié par la Société de gestion et de concept en informatique (SGCI). Il a pour ambition de révolutionner le système de santé ivoirien en misant sur les technologies de pointe.

Côte d’Ivoire : l’innovation technologique au service d’une santé accessible à tous

Le thème central de ce forum est : « L’innovation technologique au service d’un système de santé accessible à tous ». Il s’agit de réunir les acteurs clés du secteur, des professionnels de santé aux startups, en passant par les experts et les ONG. L’objectif est de réfléchir ensemble à des solutions innovantes afin d’améliorer l’accès aux soins pour tous.

« Nous attendons plus de 2 000 visiteurs autour de panels et d’ateliers avec des visites de stands et un concours d’innovation destiné à récompenser les idées les plus prometteuses en matière de santé numérique », a déclaré Mme Ané, vice-présidente du comité d’organisation.

En dépit des progrès réalisés, l’accès aux soins de qualité reste un défi majeur en Côte d’Ivoire. Ce forum se veut une réponse à cette problématique. « L’accès aux soins de qualité reste un défi, et, face à cette réalité, nous avons décidé de créer un cadre afin de réunir acteurs de la santé, décideurs publics et privés pour trouver des solutions innovantes garantissant un accès pour tous aux soins de santé », a-t-elle souligné.

Ce rendez-vous ne se limite pas aux acteurs de la Côte d’Ivoire. Le Forum Intech Santé attirera des experts de plusieurs pays, notamment du Rwanda, de la France et du Sénégal. Ces échanges internationaux permettront de partager les meilleures pratiques et d’inspirer de nouvelles collaborations.

« Ce rendez-vous sur la santé digitale se veut un facteur de croissance et de développement du secteur », a affirmé Cyrille Koffi, président du comité d’organisation.

En mettant l’accent sur l’innovation technologique, le Forum Intech Santé contribue à façonner l’avenir de la santé en Afrique. Il s’agit de démontrer que la technologie peut être un levier puissant pour améliorer la vie des populations.

En somme, ce forum est une opportunité unique de réunir les acteurs du secteur pour co-construire un système de santé plus performant, plus équitable et plus accessible.