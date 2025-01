La CRIET a eu la main lourde dans le dossier de la « tentative de coup d’État ». Les principaux mis en cause, Olivier Boko, Oswald Homeky et Rock Nieri, ont écopé de 20 ans de prison ferme. Cette peine infligée à l’ancien ministre et à l’homme d’affaires est le double de celle requise par le ministère public. En revanche, la Cour s’est alignée sur la réquisition en ce qui concerne le cas de Rock Nieri, beau-frère d’Olivier Boko. Ils devront solidairement payer 60 milliards de dommages et intérêts à l’État.

En ce qui concerne les trois autres prévenus, Hugues Adjigbékou, comptable de Rock Niéri, est acquitté au bénéfice du doute ; Corneille Gbaguidi, gérant d’une société appartenant à Rock Niéri, et Ganiou Sanoussi, chauffeur de l’épouse de l’ex-ministre Oswald Homeky, sont purement et simplement acquittés.

Plus de détails à venir…