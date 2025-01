Cotonou, joyau numérique de l’Afrique de l’Ouest, s’apprête à devenir la capitale de la cybersécurité africaine. Du 24 au 25 juin 2025, le Bénin accueillera la cinquième édition du Cyber Africa Forum 2025 (CAF), une plateforme d’influence majeure dédiée aux enjeux numériques et de la cybersécurité sur le continent. Cet événement d’envergure, soutenu par le Ministère de l’Économie et des Finances et le Ministère du Numérique et de la Digitalisation du Bénin, réunira les plus hautes autorités de la région, des chefs d’entreprise de premier plan, des startups innovantes et bien d’autres acteurs clés du secteur numérique.

Un rendez-vous crucial pour la résilience numérique de l’Afrique

Le Cyber Africa Forum s’est rapidement imposé comme un événement incontournable pour comprendre les défis et les opportunités du numérique en Afrique. Cette cinquième édition, qui se déroulera à Cotonou, marquera une étape importante dans la lutte contre les cybermenaces et la promotion d’une transformation numérique sécurisée et inclusive.

Le Bénin, un leader de l’innovation numérique

Le choix du Bénin pour accueillir cet événement prestigieux n’est pas anodin. Le pays a démontré, ces dernières années, un dynamisme remarquable dans le domaine du numérique, avec des projets structurants qui en font un véritable chef de file en matière d’innovation. Les nombreuses initiatives portées par le Ministère du Numérique et de la Digitalisation, à travers l’Agence des Systèmes d’Information et du Numérique (ASIN), ainsi que sa stratégie nationale sur l’IA et les mégadonnées, témoignent de cette ambition.

« Le Cyber Africa Forum constitue une opportunité stratégique pour renforcer la cybersécurité à l’échelle régionale, tout en consolidant notre engagement à positionner le Bénin comme un acteur clé en matière de sécurité numérique », a déclaré Marc-André Loko, Directeur général de l’ASIN.

Un programme riche et varié

Plus de 1 000 participants sont attendus à Cotonou pour cette édition exceptionnelle. Au programme : des conférences, des tables rondes et des rendez-vous d’affaires axés sur les défis et les opportunités du numérique en Afrique. Les discussions porteront sur des sujets variés tels que la création d’un cadre réglementaire harmonisé, l’importance des investissements dans les infrastructures numériques, la greentech, le développement de l’intelligence artificielle, le renforcement des compétences des talents locaux, la croissance des startups, l’amélioration des services numériques et des infrastructures dédiées, ainsi que la sécurisation des entreprises et des organisations. La e-gouvernance sera également un sujet clé, visant à garantir une gestion numérique inclusive et efficace.

L’inclusion au cœur des débats

Cette édition du Forum continuera d’aborder le rôle de l’inclusion à travers des initiatives telles que Cyber Africa Women, qui vise à promouvoir la participation des femmes dans le secteur numérique. Des activités telles qu’un hackathon inédit et un exercice de gestion de crise pour les dirigeants seront également proposées, renforçant ainsi l’engagement envers l’innovation et la préparation face aux défis contemporains. De plus, l’évolution du rôle des DSI sera explorée à travers le CAF CIO CISO CLUB, favorisant les échanges entre experts de la cybersécurité sur les meilleures pratiques et stratégies à adopter.

« À travers cette édition, nous aspirons à catalyser une transformation numérique qui soit sécurisée, durable et en parfait alignement avec les défis africains. En mettant l’accent sur l’intelligence artificielle, nous cherchons à libérer le potentiel innovant de l’Afrique. Notre objectif est de garantir que les jeunes et les femmes jouent un rôle central dans cette évolution, non seulement en tant que bénéficiaires, mais aussi en tant qu’acteurs clés qui façonnent l’avenir numérique du continent », a souligné Yena Kignaman-Soro, Commissaire Générale adjointe du CAF.

Le Cyber Africa Forum 2025 s’annonce comme un événement majeur pour l’avenir numérique de l’Afrique. Il réunira les acteurs clés du secteur pour échanger, partager et construire ensemble un avenir numérique plus sûr et inclusif pour le continent.