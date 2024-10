Le mardi 8 octobre 2024, le Président béninois Patrice Talon a reçu en audience Gelson Fernandes, Directeur des Associations membres pour l’Afrique à la FIFA. Cette rencontre a permis d’échanger sur des questions liées au développement du football en Afrique et au Bénin, renforçant ainsi la coopération entre la FIFA et les instances sportives béninoises.

Bénin : le Directeur des Associations membres – Afrique à la FIFA au cabinet de Patrice Talon

Echanges fructueux entre le président Patrice Talon et Gelson Fernandes, Directeur des Associations membres – Afrique à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Cette rencontre s’est tenue en marge de la journée mondiale du coton qui se déroule à Cotonou.

Au menu des échanges, les deux hommes ont évoqué les différents projets de développement du sport en cours au Bénin par le biais de la FIFA. « La Confédération Africaine de Football est pleinement engagée parce que le Secrétaire Général était à mon poste auparavant et nous continuons sur le même chemin avec le président de la Fédération et le Gouvernement pour avancer et donner de vraies chances et de vraies opportunités à la jeunesse béninoise », a assuré Gelson Fernandes.

Le Ministre béninois des Sports, Benoît Dato, qui a également assisté à la rencontre, a donné plus détails sur les sujets abordés. Il a indiqué que les discussions ont tourné notamment autour des Centres de Perfectionnement de Missérété et de N’dali, ainsi que le Centre de Perfectionnement des jeunes filles de Lokossa, qui sera bientôt construit.

Il a rappelé l’effectivité du programme « Coach Talent » par lequel la FIFA a mis à disposition des coachs qui encadrent les enfants. « Sans oublier le projet Forward, qui permet aujourd’hui de disposer de certaines infrastructures sportives », a-t-il ajouté.