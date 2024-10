En Côte d’Ivoire, des agents de la SODEXAM (Direction des Finances et de la Comptabilité de la Société d’Exploitation et de Développement Aéroportuaire, Aéronautique et Météorologique de Côte d’Ivoire) ont été interpellés le lundi 30 septembre 2024, suite à des soupçons de détournement de fonds.



Côte d’Ivoire : scandale financier à la SODEXAM, des millions détournés



Une enquête interne, diligentée par la direction générale de la SODEXAM, a mis en évidence des irrégularités comptables sur plusieurs mois. Selon une note interne, le préjudice s’élèverait à 625 millions de francs CFA. Les investigations ont révélé des opérations frauduleuses impliquant notamment des faux et usage de faux.



Saisi de l’affaire, le procureur de la République près du Pôle Pénal Économique et Financier a ouvert une enquête. Ainsi, trois agents ont reconnu les faits et sont dans les mailles la justice. Grâce à des actions rapides menées par la direction générale, 155 millions de francs CFA ont déjà été récupérés.



Par ailleurs, la SODEXAM assure que tout sera mis en œuvre pour récupérer la totalité des fonds détournés et que tous les responsables répondront de leurs actes devant la justice.