Le président béninois Patrice Talon est hors du territoire national depuis quelques jours. Selon les informations disponibles, il s’est envolé pour la France le vendredi 29 novembre 2024.

Patrice Talon en visite discrète en France

Les raisons précises de ce voyage n’ont pas été rendues publiques, une pratique qui s’inscrit dans la politique de discrétion souvent observée par la présidence béninoise depuis 2016. Ce n’est pas la première fois que les déplacements du chef de l’État à l’étranger ne sont pas largement médiatisés. Cette approche suscite régulièrement des interrogations au sein de l’opinion publique.

Certains y voyant une volonté de préserver la confidentialité des missions présidentielles, tandis que d’autres dénoncent un manque de transparence.

Il peut s’agir d’un séjour personnel ou encore professionnel sans agenda officiel. Il n’est donc pas exclu que ce séjour mêle affaires personnelles et discussions bilatérales, d’autant plus que Paris reste un partenaire stratégique pour Cotonou, notamment dans les domaines économiques, sécuritaires et culturels.