Après un troisième chargement il y a quelques jours, un quatrième navire est actuellement à quai sur la plateforme de Sèmè, prêt à emporter du pétrole nigérien. D’après les informations disponibles, le navire Front Coral a commencé son chargement le mardi 8 octobre 2024, aux alentours de 13 heures. Ce rythme soutenu de chargements intervient alors même que les différends entre le Bénin et le Niger n’ont pas encore été totalement résolus.

Bénin – Pétrole nigérien : un quatrième navire en chargement

Selon Bip radio, un quatrième chargement du brut nigérien est en cours via le Pipeline. Cet enchainement observé dans le chargement du brut qui avait été suspendu, montre que les deux pays avancent vers la normalisation de leurs relations diplomatiques.

Malgré ces tensions persistantes, les échanges diplomatiques entre les deux pays se poursuivent. Les missions des deux gouvernements continuent de discuter pour trouver des solutions durables aux contentieux en cours, principalement liés à des questions économiques et politiques. Parmi ces points sensibles, la fermeture de la frontière terrestre, instaurée suite aux sanctions de la CEDEAO après le coup d’Etat de juillet 2023.

La CEDEAO a levé les sanctions, mais le Niger a maintenu la frontière fermée évoquant des raisons sécuritaires. Ce statuquo impacte non seulement les échanges commerciaux terrestres mais également la mobilité des populations des deux côtés de la frontière. Cependant, le secteur pétrolier semble suivre une dynamique indépendante, avec la continuité des exportations de brut via le port de Sèmè, une infrastructure clé pour le Niger, enclavé et dépendant des corridors béninois pour exporter ses ressources.