Le gouvernement du Burkina Faso a rappelé ses diplomates actuellement en poste en Côte d’Ivoire. Il s’agit d’une décision dont les autorités ivoiriennes n’ont pas encore connaissance, a appris le média panafricain Jeune Afrique.

Les diplomates du Burkina Faso en Côte d’Ivoire, rappelés à Ouagadougou

Selon les informations, les ambassadeurs du Burkina Faso en fonction en Côte d’Ivoire sont priés de retourner à Ouagadougou. À en croire le média panafricain, les autorités ivoiriennes ne sont pas encore informées par voie diplomatique de cette décision du gouvernement burkinabè. Ces diplomates sont d’ailleurs en attente de recevoir leur billet d’avion pour rentrer au pays.

À noter que les relations bilatérales entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire sont dégradées. Et le capitaine Ibrahim Traoré accuse la Côte d’Ivoire de comploter pour la déstabilisation de son pays. Des accusations rejetées par les autorités ivoiriennes, qui assurent n’avoir aucun intérêt à déstabiliser un pays voisin qui plus est un frère.

Depuis la fin de mission respective des ambassadeurs dans les pays, plus aucun autre n’est encore envoyé. En septembre 2021, l’ambassadeur ivoirien Kapieletien Soro a fini sa mission à Ouagadougou. Et l’ambassadeur du Burkina Faso, Mahamadou Zongo, a quitté Abidjan en novembre 2022, juste après avoir fini sa mission. Pour suivre les affaires en cours, ce sont juste des diplomates chargés d’affaires de l’ambassade qui assurent la gestion des dossiers en attendant que les choses reviennent à la normale.