© Bénin : un bébé retrouvé égorgé

Découverte macabre au Bénin ce lundi 23 février 2026. Un bébé de moins d’un an retrouvé mort, égorgé dans une chambre. La scène s’est produite dans la commune de Sèmè-Podji, localité frontalière avec la ville de Cotonou.
Bénin : la police ouvre une enquête après la découverte d’un nouveau-né sans vie
Incompréhensions et interrogations suite à un drame survenu à Sèmè-Podji (Tchonvi Gbakpodji). Un bébé de moins d’un an retrouvé mort, la gorge tranchée. Selon les informations, la nourrice s’était absentée juste quelques moments. L’auteur présumé de l’acte a profité de ces instants pour commettre son forfait.
C’est au retour que la maman a constaté les dégâts. Elle a retrouvé sur les lieux, à côté du corps inerte, l’arme blanche qui a servi à la sale besogne. La police a ouvert une enquête pour comprendre les circonstances du drame et surtout interpeller le présumé auteur. Pour l’instant, il est toujours en cavale dans la nature.
Au regard du Code pénal béninois, l’acte posé est suffisamment grave. Les faits pourraient être qualifiés d’infanticide. La loi n° 2018-16 portant Code pénal définit l’infanticide en son article 473 comme étant le meurtre ou l’assassinat d’un enfant nouveau-né (enfant âgé de moins de dix-huit (18) mois).
L’article 476 de la même loi prévoit et punit ces faits. Quiconque est coupable de meurtre ou d’assassinat sur un nouveau-né risque un emprisonnement de cinq (05) ans à vingt (20) ans de réclusion et une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs CFA.