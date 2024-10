Dans le cadre d’une coopération militaire renforcée entre le Bénin et le Nigeria, les chantiers navals nigérians (NDL) ont finalisé la remise en état du premier des six navires de guerre béninois. Ce navire, entièrement rénové, a été officiellement restitué à la marine béninoise.

Le Bénin réceptionne un de ses six navires de guerre en rénovation au Nigeria

Sur les six navires de guerre de la marine béninoise actuellement en cours de rénovation au Nigeria, le premier a été achevé et remis aux patrons de la marine. Il s’agit du navire PENDJARI 900, un bâtiment de défense stratégique pour la surveillance maritime. Selon Bernard Goussanou, chef des opérations, ce navire sera principalement déployé pour renforcer la lutte contre l’insécurité sur les voies navigables. Il a rappelé que Cotonou et Abuja et le Nigeria appartiennent à la même zone maritime, la zone E, et sont confrontés aux mêmes menaces, notamment la piraterie, le trafic illicite et les activités criminelles en mer.

L’accord de coopération, qui porte sur la rénovation des six navires, a été signé en mars dernier entre la marine nigériane et la marine béninoise. Il vise à améliorer les capacités opérationnelles de la flotte béninoise face aux défis croissants dans le golfe de Guinée. Le Nigeria s’est engagé à restaurer et moderniser les six navires de guerre béninois : BNS PENDJARI, BNS OUÉMÉ, BNS ALIBORI, BNS ZOU, BNS MATELLOT BRICE KPOMASSÈ et BNS COUFFO. Ces navires jouent un rôle important dans la surveillance des eaux territoriales, en particulier dans le cadre des opérations de sécurité maritime régionale. Le contre-amiral Abolaji Orederu, représentant de la marine nigériane, a précisé que les travaux de rénovation devraient s’achever d’ici dix mois.

La remise du premier navire marque une étape clé dans la modernisation de la flotte de la marine, qui, avec les cinq autres navires en cours de rénovation, sera mieux préparée à faire face aux menaces qui pèsent sur la sécurité maritime dans la région du golfe de Guinée.