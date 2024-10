Au Mali, le Colonel Souleymane Dembélé, Directeur des informations et des relations publiques des armées (DIRPA), a fait le point sur les opérations militaires menées dans le pays en septembre dernier. Il a notamment détaillé les conséquences de la double attaque terroriste du 17 septembre contre l’École de gendarmerie de Faladiè et l’aéroport international de Bamako.

27 terroristes neutralisés et 60 autres arrêtés dans les attaques du 17 septembre au Mali

Selon le Colonel Dembélé, les Forces armées maliennes (FAMa) ont réussi à neutraliser 27 terroristes et à interpeller une soixantaine de suspects lors de ces attaques. Les affrontements ont malheureusement causé la mort de plusieurs élèves gendarmes et entraîné d’importants dégâts matériels.

Le porte-parole de l’armée a précisé que les terroristes, identifiés comme appartenant au Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (GSIM), avaient pour objectif de semer la panique au sein de la population du Mali. Ils auraient profité des conditions climatiques difficiles, notamment des inondations, pour mener leurs actions.

Les FAMa ont réussi à repousser les attaques et à reprendre le contrôle de la situation, malgré les difficultés liées au terrain et aux conditions météorologiques. Le Colonel Dembélé a souligné la détermination des forces armées à lutter contre le terrorisme et à protéger la population.