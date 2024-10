Le rapport 2024 de l’Indice Ibrahim Mo sur la bonne gouvernance est désormais disponible. Comment la Côte d’Ivoire se positionne-t-elle dans cette nouvelle édition, qui couvre la décennie 2014-2024 ? Découvrez le top 10 des pays champions en matière de bonne gouvernance en Afrique.

Indice Ibrahim Mo : la Côte d’Ivoire 16e sur 54 pays en Afrique

Selon le rapport 2024 de l’Indice Ibrahim Mo sur la bonne gouvernance, la Côte d’Ivoire reste loin du top 10 des pays africains. Sur les 54 pays évalués, la Côte d’Ivoire se classe 16e avec un score de 56,7 sur 100 en gouvernance globale. Bien que le score global ait légèrement progressé, passant de 56,2 à 56,7, le pays maintient sa 16e place, comme dans le rapport précédent. Il convient toutefois de noter qu’Abidjan obtient un score supérieur à la moyenne continentale (49,3) et à la moyenne régionale en Afrique de l’Ouest (52,6).

Dans le domaine de la « Sécurité et État de droit », qui regroupe la sécurité et la sûreté, l’État de droit et la justice, la transparence et la redevabilité, ainsi que la lutte contre la corruption, la Côte d’Ivoire stagne également . Elle conserve la 20e place avec un score de 53,8. Même tendance dans la catégorie « Participation, droits et inclusion », où le pays est classé 18e, comme l’an dernier, avec un score de 58,3.

Concernant les « Opportunités économiques » (administration publique, environnement des entreprises, infrastructures et secteur rural), la Côte d’Ivoire se maintient à la 11e place, position qu’elle occupe depuis 2020. Enfin, en matière de « Développement humain » ( santé, éducation, protection sociale et environnement durable), le pays se hisse à la 22e place avec un score de 53,2, un record pour la Côte d’Ivoire, qui n’avait jamais atteint ce rang depuis 2014.

Rapport 2024 de l’Indice Ibrahim Mo

Le top 10 africain avec le Ghana

Dans le rapport 2024 de l’Indice Ibrahim Mo, dix pays se distinguent par les meilleurs scores. Le Ghana et le Cap-Vert sont les seuls pays de la CEDEAO présents dans le top 10 africain.

Avec un score de 75,3 sur 100 en gouvernance globale, les Seychelles se classent 1er sur 54 en Afrique. Ce pays a obtenu des scores largement supérieurs à la moyenne africaine (49,3) et à la moyenne régionale de l’Afrique de l’Est.

Parmi les 10 pays les mieux notés en Afrique, le Maroc se distingue par une amélioration continue de sa gouvernance publique. Il a grimpé de 5 rangs depuis 2014. Il a atteint la 8ème place mondiale, avec 62,0 sur 100. Cette progression est notamment due à des investissements conséquents dans les infrastructures, le digital et la justice.

Dans son rapport, l’Indice Ibrahim Mo note que la « bonne gouvernance » n’a pas progressé au cours de la dernière décennie sur le continent. « L’Afrique a fait de grands progrès au cours des premières années de ce siècle. Mais sur les dix dernières, nous avons constaté très peu de progrès et sur les cinq dernières, la situation a commencé à stagner et même à se dégrader dans certains cas », a-t-il indiqué dans un entretien avec AFP.