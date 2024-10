Le classement FIFA d’octobre a été publié sur le site de l’instance ce jeudi. Selon ce nouveau classement, les Éléphants de Côte d’Ivoire ont perdu des places et ont quitté le top 5 africain.

La Côte d’Ivoire perd 7 points au plan mondial dans le classement FIFA d’octobre

5ᵉ au plan africain et 33ᵉ mondial au dernier classement FIFA, les Éléphants de Côte d’Ivoire ont régressé dans le nouveau ranking. Le coach Emerse Faé et ses poulains sont classés 6e en Afrique et ont perdu sept places sur le plan mondial, devenant ainsi 40ᵉ. De 1509.12 points en septembre dernier, la Côte d’Ivoire est passée à 1493.53, perdant ainsi 15.55 de points.

Cette descente des champions d’Afrique peut s’expliquer par la mauvaise performance affichée lors du dernier match face à la Sierra Leone qui s’est soldée par une défaite (0-1) comptant pour la 4ᵉ journée des éliminatoires de la CAN 2025. Cette défaite est d’ailleurs la toute première pour la sélection ivoirienne après avoir remporté la CAN 2023 en février dernier.

Ce nouveau classement FIFA, dont la mise à jour est effectuée ce jeudi, confirme donc les projections faites il y a quelques jours.