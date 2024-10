Invité par son homologue, le président Bassirou Diomaye Faye a quitté le Sénégal, samedi 26 octobre 2024, pour l’Arabie Saoudite. Cette visite stratégique vise à renforcer les relations diplomatiques et à contribuer au développement économique du pays.



Le président Bassirou Diomaye Faye en visite en Arabie Saoudite et en Turquie



Le chef de l’État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, poursuit ses visites officielles dans plusieurs pays. Il s’est ainsi envolé le samedi pour une visite d’amitié et de travail en Arabie Saoudite et en Turquie. Ce voyage fait suite aux invitations de ses homologues Mohammed ben Salmane Al Saoud et Recep Tayyip Erdoğan.



Selon l’agenda du chef de l’État, il passera ses premières journées en Arabie Saoudite du 27 au 31 octobre 2024. Cette visite de travail sera enrichie par des rencontres bilatérales avec les hautes autorités saoudiennes et sa participation au Future Investment Initiative Forum.

Cette rencontre réunira plusieurs leaders politiques et économiques pour échanger sur les enjeux de l’investissement à l’échelle internationale. Après ce grand rendez-vous, Bassirou Diomaye Faye se rendra ensuite en Turquie du 31 octobre au 2 novembre pour une visite officielle, à l’invitation de son homologue, Recep Tayyip Erdoğan, président de la République de Turquie.

Par ailleurs, ces différents voyages du nouveau leader du Sénégal témoignent de sa détermination à collaborer avec ses homologues africains et européens pour renforcer l’économie du pays.