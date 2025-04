La séance de cotation de la BRVM a débuté avec une baisse générale des indices phares. Une baisse causée par l’annonce de la hausse des droits de douane par Donald Trump, ainsi que la mauvaise performance du plus gros titre Sonatel, avec une régression de 0,81 % à 25 100 FCFA.

BRVM, baisse des indices principaux

La nouvelle semaine de cotation de la BRVM a débuté avec une baisse due à la hausse des droits de douane. Une information donnée par Donald Trump qui a impacté le secteur de l’agriculture de la bourse, avec une moyenne la plus faible de 2,87 % à 228,81 points. Pour cela, le BRVM-COMPOSITE baisse de 0,27 % pour s’atterrir à 287,94 points. La Bourse 30 a chuté de 0,32 % à 145,00 points, et enfin, le BRVM-PRESTIGE affiche une baisse de -0,49 % à 121,16 points.

Dans le sillage de la baisse, SAFCA CI (-7,01 % à 730 FCFA), SOGB CI (-4,47 % à 5 445 FCFA), et TOTAL CI (-4,28 % à 3 245 FCFA) ont enregistré les plus faibles performances de la séance.

En revanche, les titres ci-après : CFAO MOTORS CI (+6,09 % à 610 FCFA), suivi par SICABLE CI (+4,42 % à 1 300 FCFA) et Bank Of Africa MALI (+4,17 % à 2 500 FCFA) ont affiché une bonne résilience sur le marché de la bourse. En ce qui concerne les échanges, le titre BANK OF AFRICA CI a posé sa marque avec une représentation de 15,08 % des volumes, soit un montant de 75,5 millions FCFA sur un total de 501 millions FCFA obtenu lors de la séance.