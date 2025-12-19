Dynamique de la pauvreté : Oloyédé Houndolo analyse le cas du Ghana et du Bénin

Le Béninois Deo-Gracias Sèdjro Oloyédé Houndolo a soutenu avec succès sa thèse de doctorat en économie de développement à l’Institut international d’études sociales de l’Université Erasmus Rotterdam, à La Haye (Pays-Bas). La thématique abordé dans ce travail scientifique est d’une importance capitale qui pourrait apporter un réel impact sur le Ghana et le Bénin dont les cas ont été étudiés par le chercheur béninois.

Pauvreté : Oloyédé Houndolo sur le cas du Bénin et du Ghana

Pour le chercheur béninois, la lutte efficace contre la pauvreté « dépend de notre capacité de concevoir, de mettre en œuvre et d’évaluer des interventions de développement innovantes, sensibles au contexte, fondées sur des données probantes et susceptibles d’être mises à l’échelle ». Il a approfondi sa conception à travers le développement du thème : « Que nous enseignent les interventions multisectorielles et monosectorielles à l’ère des objectifs de développement durable ».

Le chercheur cite le rapport « Poverty, Prosperity and Planet Report » de la Banque mondiale, publié en 2024, indique que « malgré l’ensemble des efforts, les taux mondiaux de pauvreté ont reculé de 38 % en 1990 à environ 8,5 % en 2024, mais que des disparités régionales persistent, ce qui illustre la complexité et la diversité de la problématique de la pauvreté ».

La thèse du chercheur Houndolo apporte des éléments probants pour améliorer la documentation sur la dynamique de la pauvreté en milieu rural et d’alimenter le débat sur l’efficacité des interventions multifacettes et sectorielles pour lutter contre la pauvreté. Dans le nord du Ghana, le chercheur analyse la « mobilité des ménages ruraux entre différents états de pauvreté de 2012 à 2016, en l’absence de toute intervention majeure de développement ». Toujours dans cette région du pays, la thèse aborde l’impact du Millénnium Village Programme (intervention multifacette pour atteindre les ODD) sur la même période.

Au Bénin, l’étude scientifique s’est axée sur l’impact du projet Food Production and Resilience of Farmers (PAPVIRE-ABC), mis en œuvre au Bénin de 2016 à 2022. Dans le groupe traité, les agriculteurs ont bénéficié d’un appui intensif de vulgarisation agricole et d’un paquet gratuit d’intrants composé de semences améliorées, d’engrais et de pesticides, utilisés sur une parcelle expérimentale installée sur leur propre exploitation.

Dans le groupe témoin, les agriculteurs ont bénéficié de l’appui standard des agents de vulgarisation agricole et d’un accès gratuit aux semences améliorées, mais pas aux engrais ni aux pesticides. Les résultats indiquent une augmentation de 24 % du rendement en maïs sur les parcelles expérimentales, attribuable à l’intervention. Toutefois, ces effets ne se sont pas maintenus une fois les subventions et incitations retirées, ce qui met en évidence les défis liés à la durabilité et à la mise à l’échelle de ce type d’interventions.