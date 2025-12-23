Le Groupe DAYO ouvre sa filiale en Côte d’Ivoire

Le Groupe DAYO ouvre sa filiale en Côte d'Ivoire
© Groupe DAYO

Le Groupe DAYO, reconnu dans le courtage en assurance est désormais présent en Côte d’Ivoire, terre natale de Déborah GNAGNE, Présidente-Directrice Générale dudit Groupe. Cette implantation illustre une vision panafricaine et la volonté d’accompagner durablement les acteurs économiques locaux.

Le Groupe DAYO étend son réseau avec une implantation stratégique en Côte d’Ivoire

Après le Bénin, le Burkina Faso et la Guinée Conakry, le Groupe DAYO va la conquête du marché des assurances en Côte d’Ivoire. Cette quatrième filiale voit le jour pour renforcer la vision de Déborah GNAGNE. Malgré ses ennuis judiciaires au Bénin, elle travaille pour le positionnement stratégique de sa société.

Nous sommes particulièrement heureux d’ouvrir une société de courtage en assurances en Côte d’Ivoire, mon pays natal. Cette implantation reflète notre engagement à faire de l’assurance un véritable levier de croissance pour les entreprises et un facteur d’épanouissement social et financier pour les populations.

Déborah GNAGNE, Présidente-Directrice Générale du Groupe DAYO
Avec sa nouvelle filiale implantée en Côte d’Ivoire, DAYO, veut proposer : des solutions d’assurance adaptées aux réalités économiques locales ; un accompagnement de proximité, fondé sur l’analyse et l’anticipation des risques ; une intermédiation avec les compagnies d’assurance partenaires ; une expertise conforme aux standards internationaux du courtage en assurance.

Fondé en 2023, le Groupe DAYO accompagne les entreprises et les particuliers dans la gestion de leurs risques et la mise en place de solutions d’assurance adaptées à leurs enjeux spécifiques.

