La Brigade territoriale de gendarmerie de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso a porté un coup dur à un réseau de malfaiteurs spécialisés dans le vol de motos. Lors d’une conférence de presse ce mercredi, les forces de l’ordre ont présenté trois individus interpellés dans le cadre de cette affaire.

Selon les explications, le groupe de délinquants présenté aux médias du Burkina Faso, âgé de 19 à 22 ans, opérait principalement dans les quartiers de Bobo 2010, Colma, Bolibana et Sakabi, ainsi que dans les environs. Leur modus operandi était double : une méthode douce et la seconde qui est considérée comme étant la forte. En effet, la première méthode consiste pour eux à repérer d’abord leurs cibles et profiter d’un moment d’inattention pour s’emparer des motos.

Pour ce qui est de la méthode forte, les présumés délinquants agressaient les propriétaires de motos, souvent de nuit, pour les déposséder de leurs engins. Une fois les motos volées, les malfaiteurs les modifiaient radicalement dans un atelier clandestin afin de les rendre méconnaissables. Les numéros de châssis étaient effacés et les motos étaient repeintes.

Grâce à une enquête minutieuse, les gendarmes du Burkina Faso ont réussi à mettre la main sur une importante quantité de matériel volé. Il s’agit notamment de :

20 motos en bon état

12 blocs-moteurs

12 tuyaux d’échappement

Des pièces détachées

Des cartes grises

Lors de cette conférence, le commandant de la Brigade territoriale de gendarmerie, l’adjudant-chef major Djibrillou Zina, a souligné l’importance de la collaboration citoyenne dans la résolution de cette affaire. Il a également appelé la population à la vigilance et à signaler tout comportement suspect aux autorités. À noter que les trois individus interpellés seront présentés au procureur de la République pour répondre de leurs actes.