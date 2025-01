Au Burkina Faso, la Brigade territoriale de gendarmerie de Pô a porté un coup dur à un réseau de trafiquants opérant dans la région. Grâce à une information précise et à la collaboration de la population, les forces de l’ordre ont saisi une importante quantité de carburant et d’alcool frelaté et interpellé quatre individus.

Une importante quantité de carburant et d’alcool frelaté saisie à Pô au Burkina Faso

C’est au cours du mois de décembre 2024 que les gendarmes de Pô ont été informés de l’activité d’un réseau de contrebandiers qui approvisionnait la ville et ses environs en carburant et en alcool frelaté, en provenance d’un pays voisin. À en croire les informations, les trafiquants utilisaient principalement la zone de Songo pour leurs opérations au Burkina Faso.

Suite à cette information, une opération a été menée permettant d’interpeller quatre individus présumés membres de ce réseau. Lors des perquisitions, les gendarmes ont procédé à la saisie de 1146 litres d’essence, 40 bidons d’alcool frelaté (communément appelé « koutoukou ») et 44 cartons de liqueurs de contrebande (Striker, Gin, Fire bull).

Les produits saisis ainsi que les individus ainsi arrêtés ont été mis à la disposition du procureur du Burkina Faso près le Tribunal de grande instance de Pô pour les suites judiciaires.