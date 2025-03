L’armée du Burkina Faso, a infligé une défaite significative aux groupes terroristes opérant dans la province du Sourou, avec la neutralisation de 73 combattants, dont Sangaré Kalirou, alias Abdoul Kalirou, un cadre important du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM). Cette opération, menée le 10 février 2025, marque une avancée majeure dans la lutte contre le terrorisme au sein du pays.

Coup dur pour le terrorisme, un cadre du GSIM neutralisé par l’armée du Burkina Faso

Le 10 février 2025, un détachement militaire basé à Diouroum, dans la commune de Tougan, province du Sourou, a été la cible d’une attaque terroriste au Burkina Faso. La réaction rapide et déterminée des forces combattantes, appuyées par une intervention aérienne, a permis de repousser l’attaque et d’infliger de lourdes pertes à l’ennemi.

Parmi les terroristes neutralisés figurent Djaffar Libé, Abou Seydou et surtout le chef du GSIM Sangaré Kalirou, alias Abdoul Kalirou. Ce dernier, âgé de 30 ans et actif depuis neuf ans, était activement recherché par les services de renseignement. Il était impliqué dans de nombreuses attaques contre les forces combattantes et des exactions contre les populations civiles.

Un terroriste responsable de nombreux crimes

Abdoul Kalirou a participé à des attaques contre les forces combattantes à Toéni, Sono et Diouroum. Il était également impliqué dans des actes de violence contre les civils et le déplacement forcé de populations dans les provinces de la Kossi et du Sourou. Selon des sources de l’Agence d’information du Burkina (AIB), ce redoutable cadre du groupe terroriste faisait partie des assaillants responsables de l’embuscade contre le détachement de gendarmerie de Toéni, le 15 août 2024 au Burkina Faso.