Au Burkina Faso, les Forces de défense et de sécurité (FDS) ont porté un coup dur aux groupes armés terroristes (GAT) dans la région des Banwa. Dans le cadre de l’opération « Zéro terroriste dans les brousses de Solenzo », lancée début janvier, les FDS et les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) ont neutralisé au moins 30 terroristes et récupéré un important arsenal.

Succès de l’opération « Zéro terroriste » avec au moins 30 terroristes neutralisés à Solenzo au Burkina Faso

Selon les informations, les combats se sont concentrés dans les zones de Dinkiena, Ramtenga et Bouémahou, où les groupes armés terroristes (GAT) avaient établi des bases au Burkina Faso. Après plusieurs jours d’intenses combats, les forces de l’ordre ont réussi à repousser les terroristes dans leurs derniers retranchements.

Lors d’une embuscade tendue aux terroristes en fuite, les éléments du 18e Bataillon d’Intervention Rapide (BIR) ont neutralisé 29 d’entre eux. Les forces de sécurité ont également mis la main sur un important butin, comprenant 16 motos, un tricycle, 19 téléphones portables et 80 détonateurs d’engins explosifs.

Cette nouvelle victoire est un coup dur pour les groupes armés terroristes qui cherchent à déstabiliser la région des Banwa. Elle témoigne de la détermination des FDS et des VDP à lutter contre le terrorisme et à protéger les populations civiles.