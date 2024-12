La police nationale du Burkina Faso a annoncé ce lundi avoir démantelé trois réseaux de malfrats opérant à Ouagadougou. Ces groupes, composés principalement de jeunes, étaient impliqués dans de nombreuses agressions à main armée, des vols d’engins à deux roues et des vols à l’arraché.

La police met hors d’état de nuire trois gangs au Burkina Faso

Selon les informations fournies par la police, les trois réseaux ont des modes opératoires et des cibles bien définies. En effet, le premier réseau ciblait essentiellement les passants isolés entre minuit et quatre heures du matin, notamment aux abords des ponts et des intersections. Armés de pistolets automatiques, ces individus n’hésitaient pas à utiliser la violence pour déposséder leurs victimes de leurs biens dans la ville de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso.

Le deuxième groupe, quant à lui, a pour habitude de s’attaquer aux sportifs et aux usagers de la route au niveau de l’échangeur du nord. Ces malfrats opéraient souvent en bande organisée et profitaient de l’affluence pour commettre leurs méfaits.

Enfin, le troisième réseau a pour préférence les zones mal éclairées de la ville, où ces individus malintentionnés tendaient des embuscades à leurs victimes. Les biens volés étaient ensuite écoulés sur les marchés locaux ou envoyés hors du Burkina Faso.

C’est donc grâce à une étroite collaboration avec la population que les forces de l’ordre ont réussi à interpeller trois membres actifs de ces réseaux criminels. Lors des opérations, les policiers ont saisi trois armes à feu, deux motos et divers objets volés.

Cette opération est une nouvelle victoire pour la police nationale dans sa lutte contre l’insécurité urbaine. Elle témoigne de la détermination des forces de l’ordre à garantir la sécurité des citoyens du Burkina Faso, surtout en ces périodes de fin d’année.