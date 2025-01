Le Burkina Faso poursuit sa lutte contre le terrorisme. Selon un bilan provisoire communiqué par l’armée, plusieurs dizaines de terroristes ont été neutralisés lors d’opérations menées dans plusieurs régions du pays au cours de la première quinzaine de janvier.

Succès des opérations militaires au Burkina Faso : des dizaines de terroristes neutralisés

Les Forces de défense et de sécurité (FDS) du Burkina Faso ont mené des offensives coordonnées, combinant des actions terrestres et des frappes aériennes, dans les régions du Centre-Nord, de la Boucle du Mouhoun, de l’Est, du Centre-Est, du Sahel et du Nord. Ces opérations ont permis d’éliminer un nombre important de terroristes et de récupérer du matériel de guerre.

Ces succès témoignent de la détermination des forces armées burkinabè à lutter contre les groupes terroristes qui sèment la désolation dans le pays depuis plusieurs années. Les opérations menées ces dernières semaines ont permis de sécuriser plusieurs localités et de reprendre l’initiative aux groupes armés.

Malgré ces succès, la situation sécuritaire reste fragile au Burkina Faso. Les attaques terroristes se multiplient et les populations civiles continuent de souffrir. Le gouvernement burkinabè, soutenu par ses partenaires internationaux, poursuit ses efforts pour mettre fin à cette insécurité et rétablir la paix dans le pays.