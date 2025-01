Les Forces de défense et de sécurité du Burkina Faso, soutenues par les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), poursuivent leur offensive contre les groupes terroristes qui sèment la désolation dans le pays. Ces derniers jours, de nombreuses opérations ont été menées avec succès dans plusieurs régions du pays.

Les terroristes essuient de lourdes pertes dans la région de la Boucle du Mouhoun et Sahel au Burkina Faso

Dans la région de la Boucle du Mouhoun et au Nord du Burkina Faso, les forces armées ont mené plusieurs opérations coordonnées, combinant des frappes aériennes et des actions terrestres. Ces opérations ont permis de neutraliser un nombre important de terroristes, de détruire leurs bases et de récupérer du matériel de guerre.

Selon des sources sécuritaires, les combattants composés des VDP et surtout les BIR dont le 7e et le 18e et soutenus parfois par le Groupement des unités mobiles d’intervention (GUMI), ont notamment mené des actions d’envergure dans les localités de Melou, Bonza, Solenzo, Montionkui, Morlaba, Oursi et Zimsa. Des affrontements violents ont opposé les forces de défense et de sécurité aux groupes terroristes, se soldant par de lourdes pertes pour ces derniers.

Ces succès militaires témoignent de la détermination des forces armées burkinabè à lutter contre le terrorisme. Les opérations coordonnées, l’appui aérien et l’implication des VDP ont joué un rôle déterminant dans ces victoires.

Cependant, la situation sécuritaire reste fragile et des défis importants subsistent. Les groupes terroristes continuent d’adapter leurs tactiques et de menacer la sécurité des populations.