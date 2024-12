Dans le cadre de la lutte contre la vie chère et les pratiques commerciales déloyales au Burkina Faso, la Brigade mobile de contrôle économique et de répression des fraudes (BMCRF) a procédé à la fermeture de plusieurs magasins à Ouagadougou. Ces mesures, prises sur instruction du ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Serge Gnaniodem Poda, visent à garantir le respect des prix fixés et à protéger les consommateurs.

Fermeture de magasins pour non-respect des prix fixés au Burkina Faso

Les contrôles effectués par la BMCRF ont révélé que de nombreux commerçants réduisaient les quantités de produits tout en augmentant leurs prix, une pratique illégale qui pénalise les consommateurs. Face à ces agissements, les autorités du Burkina Faso ont décidé de sévir en fermant administrativement les établissements concernés.

Cette opération de grande envergure s’inscrit dans le cadre d’une politique de contrôle renforcée mise en place par le gouvernement. Les autorités ont expliqué que l’objectif est de garantir la disponibilité des produits de première nécessité à des prix justes et de lutter contre la spéculation.

La BMCRF a tout de même tenu à rappeler que les contrôles se poursuivront et que toute infraction sera sanctionnée avec la plus grande fermeté. Les consommateurs sont invités à signaler tout cas de hausse injustifiée des prix ou de pénurie de produits.

Il s’agit d’une décision qui est saluée par les consommateurs qui se plaignaient depuis plusieurs mois de la hausse des prix. Cependant, certains commerçants contestent les mesures prises par les autorités, affirmant que la hausse des prix est due à des facteurs externes tels que l’augmentation du coût du transport.