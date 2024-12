Il y a bien longtemps que l’on l’attendait. Le match de gala réunissant les anciens Léopards de la RDC et le Variété Club de France (VCF) s’est finalement joué ce mardi 3 décembre 2024, au stade des Martyrs de Kinshasa. Organisé sous le haut patronage du président Félix-Antoine Tshisekedi, l’événement a été marqué par la participation exceptionnelle du chef de l’État en tant que gardien de but.

Victoire du VCF et plongée de Félix Tshisekedi : retour sur un match mémorable

Lors de ce match de gala, le chef de l’état était accompagné de 100 enfants déplacés de Goma. Félix Tshisekedi a fait une entrée remarquée sur le terrain pour les cinq dernières minutes du match, sous les applaudissements enthousiastes de la foule. Un plongeon, une relance de la main et un contrôle du pied ont permis au président de rappeler ses exploits sportifs de jeunesse.

Le match s’est conclu sur une victoire du VCF, qui l’a emporté 3-2 grâce à un but de Mamadou Niang et un doublé de l’ex-international nigérian Jay-Jay Okocha. Du côté de la RDC, les buts ont été inscrits par Shabani Nonda et le jeune prodige Lobo de Majaabu Rafiki.

Notons que ce match de gala, organisé pour soutenir les enfants déplacés de Goma, visait à leur offrir un moment de joie et de réconfort. Des stars internationales du football et de la musique, dont Fally Ipupa, ont également honoré de leur présence cet événement chargé d’émotion.