Le président de la Transition au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a annoncé une mesure de clémence en faveur de près de 1200 détenus. Cette décision, prise en Conseil des ministres jeudi, entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Allègement des peines au Burkina Faso: un geste d’apaisement du capitaine Ibrahim Traoré

Selon le ministre de la Justice, Rodrigue Bayala, environ 400 détenus bénéficieront d’une remise totale de peine, tandis que 750 autres verront leur peine réduite. Par ailleurs, la peine de trois condamnés à perpétuité sera commuée.

Cette décision s’inscrit dans le cadre de la politique pénitentiaire du gouvernement, qui vise notamment à réduire la surpopulation carcérale et à offrir une seconde chance aux personnes détenues. Le président Ibrahim Traoré souhaite de ce fait permettre à ces individus de se réinsérer dans la société et de contribuer au développement du Burkina Faso.

A noter que cette mesure est rendue possible grâce aux dispositions de l’article 54 de la Constitution et aux textes législatifs régissant le régime pénitentiaire au Burkina Faso. Le ministre de la justice a précisé que les bénéficiaires de cette grâce ont été sélectionnés en fonction de critères précis, tels que la durée de leur peine, leur comportement en détention et leur aptitude à la réinsertion sociale.